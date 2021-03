Senegalezul Amadou Makhtar Mbow, fost director general al UNESCO, a fost omagiat sambata de lideri si oameni de cultura din Africa si din intreaga lume, in cadrul unei ceremonii organizate cu ocazia implinirii a 100 de ani, la Muzeul civilizatiilor de culoare din Dakar, relateaza AFP. Nascut la 21 martie 1921 la Dakar, Amadou Makhtar Mbow este primul african care a condus o institutie a sistemului Natiunilor Unite, Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), din 1974 pana in 1987. Ministru al Educatiei, Culturii, Tineretului si Sportului (1957-1958) in guvernul senegalez…