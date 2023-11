Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor Mircea Fechet a fost prezent, marti, in Comisia pentru afaceri externe a Camerei pentru a oferi explicate privind vizita sa recenta in Kenya, impreuna cu presedintele Klaus Iohannis.

- Vizita președintelui Klaus Iohannis in Tanzania s-a desfașurat dupa un protocol diferit fata de Kenya. La programul oficial sotia președintelui Romaniei, Carmen Iohannis și sotul președintei Tanzaniei nu au fost prezenti. Nici la dineul oficial nu au participat.

- Klaus Iohannis in Kenya și Tanzania. Cele mai titrate fotografii! Klaus și Carmen Iohannis efectueaza in aceasta perioada un turneu prezidențial in Africa. Prima oprire a fost la Nairobi, capitala Kenyei . Este, de altfel, prima vizita la nivel de șef de stat efectuata in Africa in ultimii peste douazeci…

- Presedintele Klaus Iohannis se va afla saptamana aceasta intr-un turneu in Africa, unde va vizita patru țari. Este cel de al treilea turneu pe care șeful statului il face in acest an, dupa cele din Asia și America de Sud.

- Administrația prezidențiala a anunțat marți seara, 7 noiembrie 2023, ca saptamana viitoare Klaus Iohannis va pleca intr-un turneu in Africa. Șeful de stat roman va vizita patru țari: Kenya, Tanzania, Cabo Verde și Senegal. Ce informații sunt disponibile pana la momentul redactarii acestui material.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, urmeaza sa efectueze o vizita de lucru in Africa saptamana viitoare, chiar inainte de minivacanța de 1 decembrie. Anul acesta, Iohannis și prima doamna au efectuat turnee in Asia: Japonia și Singapore, dar și in America Latina: Brazilia, Chile și Argentina Nu se…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen Iohannis, au participat la receptia pentru liderii de stat oferita de Presedintele SUA, Joe Biden si de Prima Doamna Jill Biden, cu ocazia Adunarii Generale a ONU.Presedintele Klaus Iohannis a postat o fotografie pe X cu mesajul: ”participarea la receptia…

- Sotia presedintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, a declarat, la inceputul anului scolar ca isi doreste o comunicare buna cu elevii sai, perseverenta si multa bucurie. Ea si-a exprimat speranta ca si noile legi ale invatamantului vor aduce bucurie.”Va doresc tuturor, elevilor, profesorilor, parintilor,…