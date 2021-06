Stiri pe aceeasi tema

- Analize de laborator asupra sendvisurilor cu ton de la Subway comandate de New York Times nu au reusit sa identifice ADN de ton, relateaza The Guardian. Un reporter a cumparat sendisuri cu ton de la trei magazine Subway din Los Angeles, apoi le-a dus la un laborator specializat in testare pestelui.…

- Joe Lara, vedeta serialului „Tarzan: The Epic Adventures” din 1996, a murit sambata, dupa ce un avion mic s-a prabușit intr-un lac din Tennessee, potrivit autoritaților locale și Associated Press. Avea 58 de ani. Soția sa, autoarea și fondatoarea unui program de dieta, Gwen Lara, a fost, de asemenea,…

- Platforma de socializare pentru video-uri de scurta durata TikTok lanseaza TikTok for Business in Romania. TikTok for Business vine cu soluții pentru specialiștii in marketing, prin care aceștia pot conecta brandurile cu comunitatea de pe TikTok. Prin TikTok for Business, compania va oferi suport și…