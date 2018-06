Stiri pe aceeasi tema

- Decizia a fost luata cu 6 voturi pentru si 4 impotriva, potrivit Agerpres. Senatorii USR au formulat mai multe amendamente la acest act normativ, dar toate au fost respinse in comisie. Presedintele Klaus Iohannis a cerut Parlamentului, saptamana trecuta, reexaminarea acestei legi.…

- Comisia juridica a Senatului a respins, marti, reexaminarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara. Decizia a fost luata cu 6 voturi pentru si 4 impotriva. Senatorii USR au formulat mai multe amendamente la acest act normativ, dar toate au fost respinse…

- Decizia a fost luata cu 177 voturi favorabile, 74 impotriva si o abtinere. La dezbateri, deputatii USR au cerut retrimiterea la Comisia juridica a reexaminarii Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, insa solicitarea a fost respinsa. "Se…

- Legea pentru modificarea si completarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciara a fost adoptata de Parlament, dar a fost trimisa spre reexaminare de presedintele Klaus Iohannis saptamana trecuta. "Prin continutul lor normativ, unele dintre aceste dispozitii sunt neclare, lipsite de coerenta…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis vineri Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, scrie Agerpres. “Prin continutul lor normativ, unele dintre aceste dispozitii sunt neclare, lipsite de coerenta si previzibilitate, putand…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, vineri, CCR in legatura cu neconstitutionalitatea Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, care face parte din pachetul celor trei legi ale justitiei, informeaza Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale, vineri, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, a anuntat Administratia Prezidentiala. Seful statului anunta, miercuri, ca trimite la Curtea Constitutionala intregul pachet al legilor justitiei…

- Comisia juridica a Parlamentului a respins marti solicitarea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a legii initiate de deputatul PSD Florin Iodache privind incetarea interdictiilor pentru parlamentarii aflati in conflict de interese in perioada 2007 – 2013. Legea va merge in plenul Camerei Deputatilor,…