- Camera Deputaților a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, proiectul PSD de modificare a Legii referendumului, in aceeași forma in care a fost trimisa la promulgare, respingand cererea de reexaminare a președintelui Klaus Iohannis. Legea a fost deja contestata la Curtea Constituționala și…

- Plenul Camerei Deputatilor a respins miercuri cererea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a proiectului de lege privind incetarea interdictiilor pentru parlamentarii aflati in conflict de interese in perioada 2007 - 2013. Cererea de reexaminare a fost respinsa de deputati cu 172 de…

- Plenul Camerei Deputatilor a aprobat miercuri cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea privind Centenarul Razboiului pentru Intregirea Neamului si Centenarul Marii Uniri. Deputatii au eliminat din textul legii articolul care prevede ca "Guvernul Romaniei va elabora pana…

- Camera Deputaților a votat marți sa respinga cererea de reexaminare transmisa de președintele Klaus Iohannis pentru proiectul de lege al deputatului PSD Florin Iordache, prin care inceteaza interdictiile aplicate de Agenția Naționala de Integritate parlamentarilor pana in 2013.

- Parlamentarii gasiti in conflict de interese in perioada 2007 - 2013 scapa de sanctiuni. Deputati juristi au respins marți reexaminarea ceruta de presedintele Klaus Iohannis asupra legii initiate de social-democratul Florin Iordache. Legea fusese declarata constitutionala de judecatorii CCR.

- Comisia juridica din Camera Deputaților a votat marți sa respinga cererea de reexaminare transmisa de președintele Klaus Iohannis pentru proiectul de lege al deputatului PSD Florin Iordache, prin care inceteaza interdictiile aplicate de Agenția Naționala de Integritate parlamentarilor pana in 2013.

- Cele trei legi ale Justitiei – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – vor intra astazi in plenul Senatului pentru votul final. Senatorii…

- Senatul a incalcat rolul decizional al Camerei Deputatilor in procedura initiala de adoptare a Legii de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala…