Plenul Senatului dezbate, marti, in sesiunea extraordinara, doua proiecte de lege carestabilesc data alegerilor locale.Este vorba despre o initiativa aUDMR si de un proiect de lege al Guvernului, ambele avand ca obiectiv stabilirea datei alegerilor locale pe 27 septembrie.Ambele proiecte vor intra in dezbaterea Comisiei juridice marti dimineata.Recent, liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, spunea ca exista consens parlamentar in privinta datei de 27 septembrie."UDMR a depus la Parlament un proiect legislativ pentru stabilirea datei alegerilor locale la 27 septembrie 2020. Este o data care este…