- Fostul președinte american Donald Trump, achitat sâmbata de Senatul SUA, care l-a judecat pentru „incitare la insurgența”, a promis ca „va continua” sa apere „mareția Americii”, relateaza AFP.„Mișcarea noastra magnifica, istorica și patriotica, Make…

- Biroul lui Donald Trump a transmis un comunicat la cateva minute dupa ce fostul președinte a fost achitat in Senat pentru acuzația de „incitare la insurecție” in legatura cu violențele din 6 ianuarie de la Capitoliu. El da de ințeles ca are de gand sa-și continue cariera politica.

- Senatul SUA l-a achitat, sambata, pe fostul presedinte Donald Trump, care era inculpat de Camera Reprezentantilor pentru instigare la insurectie. In favoarea condamnarii fostului presedinte Donald Trump au...

Senatul SUA l-a achitat, sambata, pe fostul presedinte Donald Trump, care era inculpat de Camera Reprezentantilor pentru instigare la insurectie, anunța MEDIAFAX. In favoarea condamnarii fostului presedinte Donald Trump au votat 57 de senatori, iar 43 s-au pronuntat impotriva.

- Senatul Statelor Unite a inceput marti al doilea proces de impeachment al fostului presedinte Donald Trump. Acesta a fost inculpat de Camera Reprezentantilor pentru „instigare la insurectie”, in legatura cu asaltul fanilor sai asupra Capitoliului, in data de 6 ianuarie. Procesul a inceput cu un moment…

- Rechizitoriul a fost transmis formal senatorilor americani luni seara, 25 ianuarie, de parlamentarii democrați desemnati „procurori” in procedura de destituire a lui Donald Trump. Astfel a fost marcata deschiderea oficiala a procesului istoric al fostului presedinte pentru „incitare la insurectie”,…

- Camera Reprezentantilor trimite actul inculparii (impeachment) fostului presedinte Donald Trump cu privire la ”incitare la insurectie” in Senat luni, cand incepe un proces care ii poate interzice miliardarului sa mai candideze la presedintie, a anuntat vineri liderul majoritatii democrate in Camera…

