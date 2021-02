Stiri pe aceeasi tema

- Senatul SUA a aprobat sâmbata posibilitatea convocarii martorilor în procesul lui Donald Trump, acuzat de „incitare la insurgența”, decizie care ar putea amâna votul final asupra verdictului cu câteva zile sau chiar saptamâni, relateaza AFP.Într-un…

- Senatul Statelor Unite a incheiat marti prima zi a procesului de destituire a fostului presedinte Donald Trump la sfarsitul unei sedinte cu argumente emotionale din partea democratilor in favoarea continuarii procesului si a condamnarii fostului lider de la Casa Alba, informeaza miercuri dpa. Senatorii…

- Senatorii americani au votat marti cu 56 de voturi pentru si 44 impotriva pentru a continua procesul de destituire a fostului presedinte Donald Trump, transmite miercuri dpa.Sase republicani s-au alaturat democratilor pentru a afirma constitutionalitatea unui proces de punere sub acuzare a unui presedinte…

- In cel de-al doilea proces de destituire a fostului presedinte american Donald Trump, in curs de desfasurare marti, la Washington, alesii democrati au sustinut ca Senatul are dreptul de a pune sub acuzare un fost oficial pentru comiterea de ilegalitati, transmite dpa. 'Timp de secole, opinia predominanta…

- Senatul american a respins, marți, o inițiativa pentru declararea neconstituționalitații procesului de impeachment impotriva fostului președinte Donald Trump, insa un numar semnificativ de republicani s-au alaturat inițiativei, fapt ce indica șansele reduse pentru condamnarea ulterioara a lui Trump,…

- Senatorii republicani solicita democratilor o amanare a procesului de impeachment care il vizeaza pe fostul presedinte american Donald Trump, motivand ca acesta ar trebui sa aiba suficient timp pentru a-si pregati apararea si a avea parte de un proces corect.

- In ultima saptamana a mandatului sau, Donald Trump intra in istorie ca primul președinte american pus sub acuzare de doua ori. Camera Reprezentanților a votat aseara declanșarea procedurii de destituire, care ar trebui sa se incheie in Senat.