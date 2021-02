Stiri pe aceeasi tema

- Senatul SUA a confirmat, marti, la propunerea presedintelui Joseph Biden, numirea Lindei Thomas-Greenfield in functia de ambasador american la Natiunile Unite, informeaza agentia Associated Press, potrivit Agerpres. Numirea a fost aprobata cu 78 de voturi pentru si 20 impotriva. Linda…

- Administratia Joseph Biden a initiat consultari cu Beijingul pe tema crizei asociate programului nuclear iranian, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul Axios.com. Robert Malley, emisarul special american privind Iranul, a discutat cu un membru al Administratiei de la Beijing…

- Un oficial din provincia chineza Xinjiang l-a acuzat, luni, pe fostul secretar de stat american Mike Pompeo ca a încercat sa afecteze relatiile Chinei cu noua administratie de la Washington prin criticile dure fata de actiunile împotriva etnicilor uiguri.Xu Guixiang, purtatorul de…

- Departamentul de Stat american revizuieste in prezent constatarea fostului guvern conform careia China se face vinovata de genocid prin reprimarea uigurilor din provincia Xinjiang, pentru a asigura mentinerea deciziei din mandatul fostului presedinte Donald Trump, transmite Reuters. Linda Thomas-Greenfield,…

- Guvernul a sustinut miercuri, 16 noiembrie, numirea deputatului socialist Vladimir Golovatiuc in functia de ambasador al Republicii Moldova in Federatia Rusa, iar in functia de ambasador al Republicii Moldova in Canada – candidatura diplomatului Emil Druc. Decretele de numire vor fi transmise sefului…

- Departamentul a remarcat importanța accesului deschis al lui Joseph Biden la informațiile secrete zilnice. Beijingul a țintit potențialii angajați ai administrației viitorului președinte al SUA, Joseph Biden, care desfașoara activitați explicative in rindul lor, transmite korrespondent.net. Despre acest…

- Departamentul de Stat "va onora" angajamentul Administratiei Donald Trump de initiere a tranzitiei pentru instalarea echipei presedintelui-ales, Joseph Biden, a anuntat vineri secretarul de Stat american in...

