Presedintele american Joe Biden a fost joi testat din nou pozitiv la COVID-19, dar se simte ''foarte bine'', a transmis medicul sau personal Kevin O'Connor, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

In timpul unei conferinței de presa, Joe Biden a fost surprins intreband alte persoane din incapere daca ar trebui sa semneze sau nu un ordin executiv privind avortul, provocand astfel un val de reacții in randul celor care speculeaza cu privire la problemele sale de sanatate, argumentand ca ar fi…

Presedintele american Joe Biden a anuntat, in direct, la televiziune, luni, moartea liderului Al-Qaida, egipteanul Ayman al-Zawahiri, ucis in noaptea de sambata spre duminica in Afganistan intr-un atac cu drona, o noua lovitura data organizatiei teroriste, potrivit AFP.

Presedintele american Joe Biden a deschis marti calea sanctiunilor impotriva guvernelor care incarcereaza pe nedrept cetateni americani si a ordonat sa fie emise avertismente mai detaliate dupa o serie de detentii extrem de mediatizate, relateaza AFP.

Președintele SUA, Joe Biden, susține ca a doua pandemie la nivel planetar este iminenta și nu se poate face nimic pentru a o evita. Biden a cerut fonduri suplimentare in SUA și se vor investi 82 de miliarde de dolari pentru a pregati noile amenințări biologice.

Presedintele american Joe Biden a laudat marti masurile luate de premierul neozeelandez Jacinda Ardern impotriva violentei si extremismului, dupa sirul de atacuri armate care au indoliat SUA, relateaza AFP si Reuters.

Presedintele SUA, Joseph Biden, a emis luni seara un ordin pentru mobilizarea a sute de militari americani in Somalia, pentru operatiuni antiteroriste, anuland astfel decizia fostului presedinte Donald Trump privind retragerea trupelor din aceasta tara, informeaza agentia The Associated Press.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a laudat Camera Reprezentantilor a SUA pentru aprobarea unui pachet de asistenta de 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina, afirmand ca ajutorul va contribui rapid la apararea Ucrainei. Pachetul mai trebuie sa fie aprobat de Senatul SUA inainte de a fi semnat…