Stiri pe aceeasi tema

- Senatul SUA a inceput marti al doilea proces de impeachment al fostului presedinte Donald Trump sub acuzatia ca a incitat la violentele soldate cu morti de la Capitoliu de pe 6 ianuarie, relateaza Reuters si AFP. Procesul istoric al fostului presedinte republican a inceput intr-o ambianta…

- Procesul de destituire a lui Donald Trump incepe astazi, in Senatul american. Cei 100 de senatori, 50 de democrati si 50 de republicani, vor decide daca il condamna sau il achita pe fostul presedinte pentru ca ar fi incurajat violentele din 6 ianuarie de la Capitoliul american.

- Procurorul democrat Jamie Raskin i-a cerut joi fostului presedinte american Donald Trump „sa depuna marturie sub juramant” cu privire la „atitudinea sa in ziua de 6 ianuarie”, cand sustinatori ai sai au atacat Capitoliul, scrie Reuters. „’Propunem ca marturia dumneavoastra, care va include desigur si…

- Luni, 8 februarie, e data fixata pentru inceperea procesul de impeachment in cazul lui Donald Trump, scrie The Guardian . Amanarea a fost decisa vineri seara, tarziu, dupa discuții in Senatul american. Rechizitoriul va fi transmis senatorilor luni, 25 ianuarie, iar procedurile legale vor fi demarate…

- Camera Reprezentantilor trimite actul inculparii (impeachment) fostului presedinte Donald Trump cu privire la ”incitare la insurectie” in Senat luni, cand incepe un proces care ii poate interzice miliardarului sa mai candideze la presedintie, a anuntat vineri liderul majoritatii democrate in Camera…

- Seful politiei Capitoliului, Steven Sund, a anuntat joi ca va demisiona incepand cu 16 ianuarie, conform unei scrisori citate de institutiile de presa americane, la o zi dupa ce sustinatorii presedintelui Donald Trump au atacat cladirea ce gazduieste Senatul si Camera Reprezentantilor, transmite…

- O membra democrata a Congresului, Ilhan Omar, a anuntat miercuri ca pregateste documentele pentru un impeachment impotriva presedintelui in exercitiu Donald Trump, dupa ce sustinatori ai acestuia au invadat Capitoliul in timpul sesiunii Congresului pentru certificarea rezultatelor la alegerile prezidentiale…

- Congresul Statelor Unite a votat luni noapte pachetul de ajutor de 892 de miliarde de dolari, dând o gura de oxigen economiei lovite de pandemie și americanilor, dupa luni de inacțiune, transmite Reuters. Se așteapta ca legea ce detaliaza acest pachet de asistența sa fie promulgata rapid…