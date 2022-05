Stiri pe aceeasi tema

- Senatul Statelor Unite a aprobat, joi, un pachet de ajutor militar, economic si umanitar destinat Ucrainei in valoare de aproximativ 40 de miliarde de dolari, relateaza CNN, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Camera Reprezentanților a aprobat marți, un nou pachet de ajutor pentru Ucraina in valoare de 40 de miliarde de dolari, in timp ce legislatorii au intarit cererea inițiala a președintelui Joe Biden, semnaland un angajament bipartizan sporit pentru a contracara invazia sangeroasa a președintelui rus…

- Pentagonul invita 40 de tari aliate sa se intalneasca in Germania, marti, pentru a discuta despre nevoile in domeniul securitatii pe termen lung ale Ucrainei, in timp ce Kievul continua sa lupte impotriva armatei ruse in estul Ucrainei, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele…

- Pierderile de pe piata asigurarilor de specialitate provocate de invazia Rusiei in Ucraina ar putea fi de 16-35 de miliarde de dolari, potrivit unei estimari publicate joi de agentia de rating S&P Global, transmite Reuters. Estimarea include posibile pierderi de asigurari de aviatie in valoare totala…

- Senatul Statelor Unite ale Americii a votat, joi, un pachet bugetar de 1,5 trilioane de dolari pentru executivul american, in care sunt incluse și 13,6 miliarde de doalri ce urmeaza sa ajunga in Ucraina ca sprijin financiar pentru aceasta țara care infrunta invadatorii ruși de mai bine de doua saptamani,…

- Senatul american a aprobat cu o majoritate covarșitoare un pachet de ajutor de 13,6 miliarde de dolari pentru Ucraina. Proiectul de lege a fost trimis la Casa Alba pentru a fi semnat de președintele Joe Biden, relateaza CNN.

- Fondul Monetar International a aprobat un ajutor de urgenta de 1,4 miliarde de dolari pentru Ucraina care se confrunta cu “o criza umanitara si economica foarte grava” de la invadarea tarii de catre armata rusa. Sefa FMI a avertizat ca tara se va confrunta cu o “recesiune profunda” in acest an. “Nevoile…

- Camera Reprezentanților din SUA a adoptat proiectul de lege pentru un ajutor total de 13,1 miliarde de dolari pentru Ucraina. Membrii Camerei Statelor Unite au fost de acord cu dublarea sumei cerute inițial de administrația Biden, alocand 6,5 miliarde de dolari Pentagonului pentru asistența militara…