Senatul SUA a aprobat joi proiectul de lege pentru finanţarea guvernamentală de 1.700 de miliarde de dolari Proiectul de lege de 4.155 de pagini va oferi 772,5 miliarde de dolari pentru programele discretionare care nu sunt legate de aparare si 858 de miliarde de dolari pentru aparare, conform rezumatului publicat la inceputul acestei saptamani de presedintele Comisiei pentru credite a Senatului, senatorul Patrick Leahy, D-Vt. Cifrele reprezinta o crestere de aproximativ 5% a cheltuielilor non-aparare si o crestere cu 8% pentru programele de aparare si Pentagon. Legislatia contine, de asemenea, 44,9 miliarde de dolari pentru ajutor militar, umanitar si economic pentru Ucraina. Totalul include fonduri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

