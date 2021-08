Senatul SUA a aprobat cel mai mare plan de infrastructură din ultimul deceniu Senatul american a aprobat marti cel mai mare plan de infrastructura al tarii din ultimul deceniu, in valoare de 1.200 de miliarde de dolari. Dupa luni de negocieri intre democrati si republicani, proiectul de lege a primit 69 de voturi pentru si 30 de voturi impotriva in camera superioara, intr-o victorie a presedintelui Joe Biden, care este hotarat sa impuna acest plan pentru a salva economia americana de la deteriorarea provocata de pandemie, relateaza EFE.



