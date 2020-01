Senatul SUA a adoptat regulamentul pentru procesul privind demiterea lui Donald Trump

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul majoritatii republicane din Senat, Mitch McConnell, a propus luni reguli de desfasurare care ar putea duce la un proces rapid de impeachment pentru presedintele Donald Trump si nu exista nicio garantie ca prezentarea de martori sau dovezi va fi permisa, relateaza Reuters si DPA, potrivit…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, trebuie sa prezinte Senatului, pana luni la pranz (ora 17:00 GMT) argumentele scrise impotriva demiterii sale de catre Congres, transmite Reuters. El nu va fi prezent si urmeaza sa plece luni seara in Elvetia, pentru a participa la Forumul de la Davos, desi…

- Procesul din Senatul american privind demiterea președintelui Statelor Unite, Donald Trump, va incepe cel mai probabil pe 21 ianuarie, a declarat marți liderul senatorilor republicani, Mitch McConnell, informeaza CBS News.Citește și: SURSE De ce nu-l sacrifica PNL pe Ludovic Orban: planul…

- Procesul din Senatul american privind demiterea președintelui Statelor Unite, Donald Trump, va începe cel mai probabil pe 21 ianuarie, a declarat marți liderul senatorilor republicani, Mitch McConnell, informeaza CBS News, citat de Mediafax. Acesta a declarat ca etapele preliminare ar putea…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden, candidat pentru alegerile prezidentialele din 2020, a declarat sambata ca nu exista 'nicio baza legala' pentru convocarea sa la procesul de 'impeachment' impotriva presedintelui Donald Trump, democratul incerand astfel sa lamureasca o declaratie…

- Fostul vicepresedinte american Joseph Biden, favorit pentru a fi candidatul Partidului Democrat in scrutinul prezidential din Statele Unite, a declarat ca nu va accepta sa fie audiat in Senat in cadrul procedurii pentru demiterea presedintelui Donald Trump.

- Democrații Congresului american au publicat marți raportul anchetei de destituire care îl vizeaza pe Donald Trump, care detaliaza informațiile pe care le dețin împotriva președintelui republican. Democrații îl acuza pe președinte ca și-a folosit puterea pentru a solicita intervenția…

- Ucraina a extins investigatia impotriva fondatorului Burisma, compania energetica aflata la baza investigatiei pentru demiterea presedintelui american Donald Trump, pentru a include suspiciunea de delapidare a fondurilor statului, a declarat miercuri procurorul general Ruslan Riabosapka, transmite…