- Dupa 18 luni de negocieri si o noapte-maraton de dezbateri, Senatul SUA a adoptat duminica marele plan al presedintelui Joe Biden privind clima si sanatatea, o victorie semnificativa la mai putin de o suta de zile de la alegerile cruciale la jumatate de mandat, informeaza AFP preluat de agerpres.…

- Senatul american va incepe sa dezbata in acest weekend uriasul plan de investitii in sanatate si climat dorit de presedintele Joe Biden, a anuntat joi seful sau democrat, Chuck Schumer, increzator in adoptarea sa iminenta, transmite AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele american, Joe Biden, a anuntat, la Washington, noi ajutoare din partea SUA pentru Ucraina, in valoare de un miliard de dolari. Acestea includ arme suplimentare de artilerie si de aparare in zona de coasta, precum si munitie pentru artilerie si sisteme avansate de rachete. Presedintele Zelenski…

- Mai multe organizatii neguvernamentale l-au indemnat joi pe presedintele american Joe Biden sa nu se duca in Arabia Saudita inainte de a obtine angajamente ferme din partea autoritatilor saudite cu privire la drepturile omului, in conditiile in care o astfel de vizita ar risca sa "incurajeze" represiunea…

- Compania a declarat ca 2,3 miliarde de dolari din investitia totala vor fi cheltuite pe vehicule electrice, ca parte din cheltuielile de 50 de miliarde de dolari prevazute pana in 2026, pe care le-a prezentat anterior. Oficialii companiei au spus ca Ford va primi pachete de stimulente de aproximativ…

- Noile investitii, anuntate in timpul unei vizite la Seul de catre presedintele Joe Biden, sunt pentru robotica, mobilitate aeriana urbana, conducere autonoma si inteligenta artificiala, a spus grupul. Hyundai Motor Group, care reuneste Hyundai Motor si Kia, a anuntat vineri planuri de a investi 5,5…

- Un membru al echipei avansate de securitate a presedintelui american Joe Biden a fost arestat la Seul, fiind acuzat ca a agresat, aflandu-se in stare de ebrietate, un cetatean sud-coreean, cu o zi inainte de vizita presedintelui american, informeaza politia vineri, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a laudat Camera Reprezentantilor a SUA pentru aprobarea unui pachet de asistenta de 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina, afirmand ca ajutorul va contribui rapid la apararea Ucrainei. Pachetul mai trebuie sa fie aprobat de Senatul SUA inainte de a fi semnat…