Senatul Romaniei a fost convocat marți, intr-o sesiune extraordinara, pentru a discuta și a fi informat cu privire la Ordonanța de Urgența (OUG) aprobata recent de Guvern. Aceasta ordonanța include masuri esențiale pentru organizarea și desfașurarea alegerilor prezidențiale și parlamentare programate la sfarșitul acestui an. Sesiune extradordinara in Senat Conform unui comunicat oficial al Guvernului, […]