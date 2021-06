Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii rusi au adoptat miercuri un text de lege care interzice colaboratorilor organizatiilor „extremiste” sa candideze in alegeri, o masura denuntata de catre opozitie, care o considera un mijloc al puterii de a o neutraliza inaintea alegerilor legislative programate pentru septembrie, relateaza…

- Republicanii din Senatul american au blocat constituirea unei comisii de investigare a asaltului de la Capitoliu, de pe 6 ianuarie. Inființarea comisiei avea nevoie de 60 de voturi. Președintele Joe Biden s-a declarat dezamagit ca au fost voturi impotriva unei comisii care sa investigheze "cel mai mare…

- Senatul a reexaminat, marti, in plen, la solicitarea presedintelui Klaus Iohannis, proiectul de lege al Guvernului pentru modificarea Legii 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, adoptat de Parlament in 13 octombrie 2020, din actul normativ eliminandu-se unele prevederi referitoare la…

- Plenul Camerei Deputatilor au adoptat miercuri proiectul de lege 5G in forma transmisa de Guvern. Proiectul prevede ca furnizorii de comunicații vor putea utiliza in rețelele 5G numai tehnologii, echipamente și programe software de la producatori autorizați in prealabil prin decizie a prim-ministrului,…

- Senatoarea Diana Sosoaca a precizat ca va contesta in instanta decizia Biroului permanent al forului legislativ de a o sanctiona cu avertisment scris si a adaugat ca acesta este „un precedent periculos” care deschide calea unei dictaturi. „Este pentru prima oara cand unui senator in istoria…

