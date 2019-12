Senatul respinge proiectul de lege care permite Guvernului să emită ordonanțe pe perioada vacanţei parlamentare Senatorii au respins, miercuri, proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante în vacanta parlamentara. Cu 45 de voturi împotriva si 44 pentru, proiectul de lege a fost respins, însa forul decizional este Camera Deputaților. Reamintim ca PSD deține majoritatea în Senat.



Proiectul respins de senatori îsi propune sa emita ordonante (simple) în domenii care nu fac obiectul legilor organice, în perioada cuprinsa între încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2019 si pâna la reluarea lucrarilor Parlamentului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

