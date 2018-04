Senatul pune un prag sub care prețul cel mai mic nu mai contează…

Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de marti, o propunere legislativa prin care se introduce un prag valoric sub care o autoritate poate achizitiona direct produse, servicii sau lucrari, se renunta la criteriul pretului cel mai scazut si se elimina obligativitatea utilizarii sistemului electronic de achizitii sub o anumita valoare estimata a achizitiei.