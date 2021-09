Senatul polonez a respins joi un proiect de lege in care criticii acestuia vad o tentativa a guvernului conservator de a reduce la tacere postul de stiri TVN24, proprietate a grupului american Discovery. Camera superioara a legislativului polonez, unde opozitia are majoritate, a respins proiectul cu 53 de voturi contra si 37 pentru, relateaza AFP. Legea poate fi totusi adoptata in cazul unui vot favorabil in Camera Deputatilor. Daca legea va fi in final votata, ea nu va permite companiilor care nu sunt inregistrate in Spatiul Economic European (care cuprinde cele 27 de state ale UE, plus Norvegia,…