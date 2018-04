Senatul Nigeriei nu se mai poate întruni pentru că s-a furat bastonul de ceremonii Senatul Nigeriei nu se mai poate intruni pentru ca s-a furat bastonul de ceremonii, a anunțat purtatorul de cuvant al camerei parlamentare, care i-a acuzat de furt pe partizanii unui senator care face obiectul unei masuri de suspendare din functie, scrie Agerpres citand AFP. Presa nigeriana scrie ca dupa ce a fost furat bastonul a fost bagat intr-o mașina neagra de teren, cu care hoții s-au facut nevazuți. Bastonului de ceremonii, lung de un metru si confectionat din metal, este tinut de catre presedintele Senatului la sosirea si la plecarea sa din camera. Fara prezența acestuia, adunara nu se… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

