- Senatorii au respins marti proiectul senatorului USR Florina Presada pentru modificarea si completarea Legii 135/2020 privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale din anul 2020 prin care pentru scrutinul din 27 septembrie sunt propuse doua zile pentru exprimarea votului

- Senatul a respins marți, 8.09 a.c., proiectul senatorului USR Florina Presada prin care a propus doua zile de vot pentru scrutinul din 27 septembrie. Raportul de respingere al propunerii legislative propus plenului de Comisia juridica a intrunit 86 voturi „pentru” si 44 „impotriva”. In plen, Presada…

- Perioada electorala aferenta alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 6 decembrie incepe luni. Biroul Electoral Central pentru alegerile parlamentare va fi constituit in 11 septembrie, 22 octombrie este termenul limita de depunere a candidaturilor pentru circumscriptiile electrorale…

- Intr-un interviu pentru Agerpres, Constantin-Florin Mituletu-Buica, șeful Autoritații Electorale Permanente (AEP), a vorbit despre regulile ce trebuie respectate la alegerile locale din 27 septembrie.Alegatorii care vor veni la vot la alegerile locale iși vor da jos masca obligatorie de doua ori, pentru…

- Alegerile locale 2020 intra in linie dreapta: vineri, 27 august, la ora 00.00, incepe campania electorala pentru alegerea primarilor și a consiliilor locale și județene. Campania se va incheia sambata, 26 septembrie, la ora 07.00, cu 24 de ore inainte de deschiderea urnelor de vot. Anul acesta, campania…

- Senatul a adoptat astazi proiectul de lege initiat de reprezentantii PSD, UDMR si ALDE care prevede ca Parlamentul va stabili prin lege organica data la care vor avea loc alegerile parlamentare, si nu Guvernul, cum prevede legislatia in vigoare. Intre timp, documentul a ajuns la Camera Deputatilor,…

- Senatorii vor decide, in plenul de marți, in sesiune extraordinara, varianta pentru legile inițiate de UDMR și de Guvern cu privire la alegerile locale.Legea UDMR prevede ca „Data desfasurarii alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale se stabileste in ziua de duminica, 27…

- Senatul a respins, marti, cu 75 de voturi pentru , 46 împotriva și 9 abțineri proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare, în perioada iulie-august 2020. Senatorii PSD și ALDE au votat raportul comsiei de specialitate care recomanda…