Senatul italian i-a ridicat imunitatea lui Matteo Salvini, pentru a putea fi judecat. Risca 15 ani de inchisoare

- Pietele de actiuni si de marfuri au scazut puternic luni, in prima sedinta dupa vacanta prelungita pentru Anul Nou chinezesc, in conditiile in care numarul deceselor provocate de coronavirus a atins 361, iar investitorii se retrag catre active considerate sigure, transmite Reuters. Bursele…

- Plecarea Regatului Unit din Uniunea Europeana, care are loc formal la miezul noptii, este un "soc" si "un semnal de alarma istoric pentru intreaga Europa", a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, cu cateva ore inainte de Brexit si in timp ce steagul UE era retras de pe reprezentanta…

- Premierul britanic Boris Johnson intentioneaza sa mute din Londra camera superioara a Parlamentului, Camera Lorzilor, la York, oras din nordul Angliei, a relatat Sunday Times, citat duminica de Reuters. La alegerile nationale de luna trecuta pentru camera inferioara, conservatorii lui Johnson…

- Suedeza Greta Thunberg, o tanara activista pentru clima in varsta de 16 ani, a fost desemnata Persoana Anului 2019 de revista americana Time. Anuntul a fost facut miercuri in emisiunea "Today" difuzata de postul de televiziune NBC, informeaza Reuters. Greta Thunberg, care va implini…

- Autoritatile pentru concurenta din Uniunea Europeana investigheaza modul in care Google colecteaza datele clientior sai, ceea ce sugereaza ca operatorul celui mai popular motor de cautare pe internet din lume ramane in atentia Comisiei Europene in pofida amenzilor uriase pe care le-a aplicat companiei…

- Boris Johnson, prim-ministrul britanic, a declarat sambata ca oamenii condamnati pentru infractiuni legate de terorism nu ar trebui eliberati mai devreme din inchisoare. Afirmatia lui Johnson vine dupa ce a fost dezvaluit ca atacatorul de vineri, de pe London Bridge, a fost eliberat din inchisoare…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca Statele Unite "fac eforturile finale" pentru a ajunge la un acord comercial cu China, dar ca Washington-ul este alaturi de protestatarii din Hong Kong. La un eveniment in Biroul Oval, pentru semnarea unui ordin executiv referitor la violenta…

- Comisia pentru Siguranta Transporturilor Nationale din Statele Unite a cerut, marti, Boeing sa reproiecteze structura carcasei elicei pentru toate avioanele 737 NG si sa inlocuiasca sistemul respectiv pentru toate avioanele existente. Potrivit comisiei, Administratia Federala pentru Aviatie…