Senatorii au votat, miercuri introducerea unui amendament la Codul penal, care prevede un prag valoric de 250.000 lei pentru abuzul in serviciu. Reprezentanții USR au criticat votul, susținand ca actualul ministru al Justitiei, Catalin Predoiu "este mai toxic decat Iordache" iar "Iohannis si Predoiu desavarsesc ce a inceput in 2017 Dragnea". Ca sa intre in […]