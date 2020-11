Stiri pe aceeasi tema

- Senatul francez a cerut guvernului, intr-un text votat miercuri, "recunoasterea Republicii Nagorno-Karabah", regiune separatista a Azerbaidjanului populata majoritar de armeni si scena unui conflict sangeros in aceasta toamna, informeaza joi AFP potrivit Agerpres. Premierul armean Nikol Pasinian…

- Premierul armean Nikol Pasinian, confruntat cu proteste in masa dupa ce a semnat un acord conform caruia Azerbaidjanul vecin isi recapata controlul asupra unor parti din Nagorno-Karabah, a anuntat miercuri un plan pentru reconstructia acestei regiuni, informeaza dpa, according to AGERPRES. Armenii…

- Franta a interzis miscarea ultranationalista turca "Lupii Cenusii" pe teritoriul francez. Dupa incidentele violente dintre turci și armeni de langa Lyon. Aceasta fiind o grupare care "incita la discriminare si la ura si este implicat in actiuni violente", scrie www.agerpres.ro .

- Franta, Rusia si SUA au cerut joi o incetare a focului imediata intre Azerbaidjan si fortele etnicilor armeni din Nagorno-Karabah, indemnand partile beligerante sa revina fara intarziere la masa negocierilor, relateaza Reuters si AFP. Apelul intervine pe fondul cresterii numarului de victime…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a telefonat pe liderul Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliev. Potrivit Serviciului de presa al șefului statului azer, Emmanuel Macron a menționat ca Franța este ingrijorata de conflictul armat de pe linia contactului armeno-azer și a subliniat importanța soluționarii…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si-a exprimat duminica "profunda ingrijorare" in legatura cu situatia din Nagorno-Karabah, in discutii telefonice cu premierul armean, Nikol Pashinyan, si presedintele azer, Ilham Aliyev, si a lansat un apel la incetarea ostilitatilor, noteaza AFP. …