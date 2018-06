Stiri pe aceeasi tema

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 18 - 24 iunie: *** Motiunea simpla impotriva ministrului Economiei, intitulata "Daniel Andrusca - piesa de mobilier in minister. Incompetenta falimenteaza Romania", va fi dezbatuta luni, 18 iunie, in plenul Senatului. Documentul a fost semnat de…

- Liberalii vor depune miercuri la Senat o motiune simpla impotriva ministrului Economiei, Danut Andrusca, a anuntat luni presedintele PNL, Ludovic Orban. "Miercuri vom depune o motiune la Senat impotriva ministrului Economiei, Dorel Andrusca", a spus Orban, dupa sedinta Biroului Executiv…

- Camera Deputatilor dezbate astazi motiunea simpla prin care PNL cere demisia ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici. Liberalii acuza lipsa de predictibilitate a masurilor Guvernului in domeniul fiscal, precum si intentia de a face Pilonul II de pensii optional, scrie Romania TV. 39; 39;Au trecut…

- Ludovic Orban a spus ca motiunea impotriva ministrului Finantelor vine dupa ce acesta a vrut nationalizarea Pilonului II de pensii si dupa ce executia bugetara de pe primul semestru a fost "catastrofala". "PNL a luat act de decizia de a depune in cursul acestei saptamani o motiune (simpla…

- Senatul a respins, in sedinta plenului de luni, motiunea simpla „PSD vinde locurile in universitati clientelei sale politice”, initiata de 36 de senatori USR si PNL, impotriva ministrului Educatiei, Valentin Popa.

- Senatul a respins, in sedinta plenului de luni, motiunea simpla "PSD vinde locurile in universitati clientelei sale politice", initiata de 36 de senatori USR si PNL, impotriva ministrului Educatiei, Valentin Popa.In favoarea motiunii s-au exprimat, prin vot secret electronic, 35 senatori si…

- Liberalii depun luni motiunea simpla impotriva ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat deputatul PNL Florin Roman. "Astazi (n.r. luni) depunem motiunea simpla indreptata impotriva ministrului Sanatatii prin care cerem demiterea doamnei Pintea. In opinia PNL, doamna Pintea, cea…

- "Saptamana viitoare am hotarat sa depunem motiunea impotriva ministrului Fondurilor Europene, la Senat. Motiunea (cu – n.r.) trage semnale de alarma ca exista un pericol extrem de mare pentru Romania sa pierdem sute de milioane fonduri europene, sa fie dezangajate fonduri europene pe mai multe programe,…