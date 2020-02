Senatul de la UAIC rămâne un mister. Un actual prorector a pierdut votul popular Din totalul de 780 de persoane cu drept de vot, s-au prezentat la urne 566, reprezentand o prezenta de 72,56-. In acest moment, rezultatele urmeaza a fi validate de catre vechiul Senat al universitatii. Cum UAIC nu precizeaza in metodologie cum anume sunt repartizate locurile menite fiecarei facultati intre departamente, si cum pe site-ul institutiei sunt incarcate procesele verbale cu voturile primite de toti candidatii, nu doar cei care au prins un loc eligibil (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

