Senatul canadian votează pentru legalizarea canabisului Senatul Canadei a votat joi pentru legalizarea consumului de canabis in scop recreativ, informeaza AFP si Reuters. Proiectul de lege a fost adoptat de senatori cu 52 de voturi pentru si 30 impotriva, cu amendamente.



Camera Deputatilor urmeaza sa se pronunte ca for decizional asupra unor restrictii privind publicitatea si asupra dreptului provinciilor de a decide daca este permisa si cultivarea plantei. Proiectul propus de guvern prevedea ca fiecare canadian poate cultiva la domiciliu pana la patru plante de canepa din varietatea Cannabis indica.



Consumul legal de canabis…

Sursa articol: agerpres.ro

