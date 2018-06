Stiri pe aceeasi tema

- Decizie istorica luata in Canada. Parlamentul canadian a aprobat marti, cu 52 de voturi pentru si 29 impotriva, legalizarea consumului de marijuana in scop recreational la nivel national. Legea reglementeaza cum poate fi crescuta, distribuita si vanduta marijuana.

