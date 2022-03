Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a trimis pana in prezent in Ucraina aproape 100% din cei peste 150.000 de soldati pe care i-a mobilizat in afara tarii inainte de invazie, a declarat un inalt oficial american al Apararii, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut vineri vecinilor Rusiei sa nu escaladeze tensiunile, in a noua zi dupa ce Moscova si-a trimis fortele armate in Ucraina, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si-a exprimat joi intentia de a-si continua "fara compromisuri" ofensiva impotriva "nationalistilor" in Ucraina, in cursul unei convorbiri telefonice cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, potrivit Kremlinului, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat pe Mihail Gorbaciov, primul si ultimul presedinte al Uniunii Sovietice, cu ocazia implinirii a 91 de ani, informeaza TASS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Președintele american Joe Biden a promis marți ca Vladimir Putin va plati scump pe termen lung pentru invazia sa in Ucraina, chiar daca campania sa militara ar putea reporta mici victorii pe termen scurt, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ucraina va dovedi in fața unui tribunal corect ca președintele rus Vladimir Putin este "principalul criminal de razboi" al secolului XXI, a declarat duminia procurorul general Iryna Venediktova la televiziunea ucraineana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi o operatiune militara in Ucraina pentru a apara separatistii din regiunea Donbas, situata in estul tarii, informeaza AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni seara ca Ucraina este o colonie a Statelor Unite cu ''un regim marioneta'' si a acuzat serviciile secrete occidentale ca ajuta Kievul sa comita crime, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…