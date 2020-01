Dezbaterile in procesul de destituire a presedintelui american Donald Trump, acuzat de abuz de putere si de obstructionare a bunului mers al activitatii Congresului, au inceput marti in Senat, informeaza agentiile internationale de presa.



Audierea a debutat printr-o disputa procedurala cu privire la regulile pe care trebuie sa le respecte acest proces istoric, democratii acuzandu-i pe republicani ca pun la cale achitarea in ritm rapid a presedintelui SUA. AGERPRES/(AS-editor:Lilia Traci), editor online: Anda Badea