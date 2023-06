Stiri pe aceeasi tema

- Au fost inregistrate 63 de voturi ”pentru” si 36 de voturi ”impotriva”. Legea ridica pe o perioada de doi ani – pana la 1 ianuarie 2025 – plafonul indatorarii publice a Statelor Unite. Daca aceasta ridicare a plafonului nu ar fi avut loc, prima putere mondiala risca sa intre in incapacitate de plata…

- Textul trebuie sa ajunga acum la Senat, unde democratii au o majoritate restransa. „Indemn Senatul sa adopte legea cat mai repede posibil, astfel incat sa o pot adopta si tara noastra sa poata continua sa construiasca cea mai puternica economie din lume”, a scris Joe Biden pe Twitter la cateva secunde…

- Acordul de principiu la care au ajuns Casa Alba și republicanii din Camera Reprezentanților din SUA a impiedicat o incapacitate de plata catastrofala și o recesiune in țara. Despre aceasta se anunța in declarația scrisa a președintelui SUA, Joe Biden, facuta publica ceva timp in urma. "In aceasta seara…

- Presedintele SUA, Joe Biden, si presedintele republican al Camerei Reprezentantilor din SUA, Kevin McCarthy, au ajuns la un acord de principiu privind evitarea incapacitatii de plata, relateaza Reuters. Cu toate acestea, acordul a fost anuntat fara fast, iar adoptarea sa de catre un Congres divizat…

- Presedintele american Joe Biden si speaker-ul Camerei Reprezentantilor Kevin McCarthy au discutat sambata, potrivit unei surse apropiate negocierilor, cei doi politicieni incercand sa ajunga la un compromis pentru a evita o incapacitate de plata a Statelor Unite, scrie AFP, citat de Agerpres.Seful…

- Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a reiterat luni ca se așteapta sa poata plati facturile guvernului american doar pana la 1 iunie, fara o majorare a limitei de indatorare, lasand doar 10 zile pentru ca republicanii din Congres și negociatorii de la Casa Alba sa ajunga la un acord, informeaza…

- Statele Unite(SUA) ar putea fi in incapacitate de plata chiar de la 1 iunie, daca nu se ajunge la un acord in Congres pentru a ridica plafonul datoriei, a avertizat din nou secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, luni, raportand date actualizate, scrie AFP. Aceasta data de 1 iunie a fost publicata la…

- Republicanii si democratii din Senatul american se cearta cu privire la plafonul datoriei tarii, pe masura ce termenul limita pentru cresterea acestuia se apropie. Un republican de top din Senatul SUA i-a cerut marti presedintelui Joe Biden sa accepte planul partidului sau de a reduce cheltuielile sau…