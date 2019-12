Senatul a votat proiectul lui Șerban Nicolae prin care se instituie paradisuri fiscale Proiectul lui Șerban Nicolae privind reducerea cu 50% a impozitelor pentru construcțiile și activitațile economice din grinduri, insule și alte suprafețe de uscat a fost votat luni in Senat, forul decizional fiind Camera Deputaților. Printre activitațile vizate se numara și jocurile de noroc. Propunerea legislativa a lui Șerban Nicolae privind unele masuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activitați economice autorizate a fost adoptata cu 61 de voturi pentru 24 impotriva și 11 abțineri. Citește și: Traian Basescu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

