- Senatul a adoptat, luni, in plen, Ordonanta de Urgenta 8/2021 care vizeaza reducerea unor cheltuieli structurale referitoare, printre altele, la eliminarea sporului de 30% la salariul de baza pentru personalul din prefecturi implicat in activitati de prevenire si combatere a efectelor pandemiei de…

- Guvernul a adoptat joi o ordonanța de urgența care prevede menținerea punctului de pensie la 1.442 de lei in 2021, neacordarea voucherelor de vacanța, eloiminarea unor sporuri și tarifele de transport reduse cu 50% pentru studenți. Actul normativ era necesar pentru adoptarea bugetului pentru acest an,…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi un proiect de ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative care are in vedere reducerea unor cheltuieli structurale, referitoare, printre altele, la eliminarea sporurilor de COVID de 30%…

- Guvernul dorește sa faca o economie de aproape 9 miliarde de lei, adica echivalentul a 0,8% din PIB, din inghețarea punctului de pensie la 1.442 lei. De asemenea, neacordarea voucherelor de vacanța in anul 2021 determina o reducere a deficitului bugetar cu 1.653,5 milioane lei, respectiv 0,15% din PIB.…

- Proiectul de ordonanța de urgența care prevede menținerea punctului de pensie la 1.442 de lei in 2021, neacordarea voucherelor de vacanța, eliminarea unor sporuri și tarifele de transport reduse cu 50% pentru studenți a fost pus in dezbatere publica de catre Ministerul Finanțelor. In anul 2021 valoarea…

- PSD propune, in bugetul de stat "alternativ", majorarea punctului de pensie in 2021 la 1.775 lei din martie si la 1.875 lei din septembrie, a anuntat, joi, deputatul social-democrat Marius Budai, fost ministru al Muncii. "Inghetarea salariilor bugetarilor, amanarea cresterii pensiilor…

- Curtea Constitutionala a Romaniei CCR a respins, astazi, sesizarea Guvernului cu privire la legea care prevede majorarea cu 40 a punctului de pensie. S a stabilit ca actul normativ este constitutional, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CCR.Potrivit sesizarii, parlamentarii nu au identificat sursele…