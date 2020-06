Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de cetațeni au dat in judecata, in ultimele zile, Inspectoratul Județean de Poliție Alba, pentru anularea proceselor verbale de contravenție pe care le-au primit in perioada starii de urgența. Cateva dintre procese sunt intentate și impotriva Inspectoratului Județean de Jandarmi Alba. Pe portalul…

- Deputații dezbat, miercuri, în ședința de plen cum va arata starea de alerta în România dupa 15 mai. Proiectul de lege elaborat de Guvern a suferit modificari substanțiale la Senat. în urma cu o zi. De precizat este ca dupa 15 mai expira starea de urgența însa nu exista…

- PSD, ALDE și Pro Romania, partide care se afla in opoziție, dar care dețin majoritatea in Parlament, au inițiat o propunere legislativa ce prevede anularea amenzilor date romanilor in perioada starii de urgența și returnarea banilor celor care au platit deja sancțiunile aplicate de autoritați. Potrivit…

- ALDE, PSD si Pro Romania au depus un proiect care prevede anularea amenzilor date in baza ordonantelor militare, iar Calin Popescu Tariceanu a cerut sprijin și de la USR, UDMR si PMP pentru adoptarea...

- Avocatul Poporului a declarat ca Guvernul ar trebui sa adopte o ordonanta de urgenta pentru anularea amenzilor primite pentru nerespectarea starii de urgenta. „Ar fi intelept din partea Guvernului, in functie de hotararea CCR, sa vina cu o OUG prin care sa anuleze aceste amenzi , ca ii spune amnistie…

- Senatul a adoptat, in calitate de prima Camera sesizata, in sedinta plenului de joi, OUG 40/2020 cu un amendament prin care cei angajati in perioada starii de urgenta in sistemul sanitar si care au asigurat asistenta medicala a pacientilor cu CoVID-19 pot opta pentru un contract de munca pe perioada…