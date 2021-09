Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a respins marti, in calitate de prima Camera legislativa sesizata, ordonanta de urgenta privind mecanismul gradual de implementare a contributiei personale suportate de asigurati in conditiile acordarii serviciilor medicale in cadrul unor furnizori privati aflati in relatii contractuale cu…

- In contextul actualelor evenimente politice, Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana (AHK Romania) arata intr-un comunicat citat de Mediafax ca dorește sa informeze toți factorii de decizie politica ca actualele evoluții politice au dus la pierderea increderii companiilor germane in implementarea…

- Senatul a respins, luni, in plen, initiativa legislativa a parlamentarilor AUR pentru modificarea Legii 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, prin care se propune alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. Pe 28 iunie, raportul de respingere al propunerii legislative…

- In concluziile formulate de Camera de Conturi Mureș este prevazut ca Primaria orașului Luduș trebuie sa asigure in perioada urmatoare urmatoare „Organizarea optima a activitaților in instituție, evaluarea și elaborarea documentelor necesare funcționarii și implementarii sistemului de control managerial".…

- Persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 beneficiaza, la cerere, de cate o zi libera platita, care nu se include in durata concediului de odihna, pentru fiecare doza de vaccin efectuat, a decis plenul Parlamentului. Proiectul, depus de parlamentari USR PLUS, a trecut cu 263 de voturi pentru,…

- De la 1 iulie 2021 se pot deconta de catre stat serviciile de spitalizare și la furnizori privați. Conditiile pentru decontare sunt urmatoarele: furnizorul privat sa aiba contract incheiat cu CAS; pacientul sa poata sa achite, daca se impune , diferenta dintre tariful de la privat si cel decontat…

- Masura contributiei personale pentru serviciile medicale oferite de furnizorii privati aflati in contract cu casele de asigurari de sanatate, respectiv pentru serviciile medicale de spitalizare continua, cazuri acute, intra in vigoare de la 1 iulie, a anuntat presedintele Casei Nationale de Asigurari…