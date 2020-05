Senatul a modificat RADICAL prevederile stării de ALERTĂ Comisia Juridica din Senat, controlata de PSD, a modificat proiectul de lege al Guvernului privind stabilirea masurilor pentru perioada starii de alerta. Senatorii au introdus in lege obligativitatea ca instaurarea starii de alerta sa fi aprobata și de Parlament. Ministrul Sanatații nu mai poate demite șefii de spitale, iar pe perioada starii de alerta nu se mai pot face achiziții publice prin negociere directa, fara publicarea prealabila a... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

