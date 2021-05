Senatul a decis: Profesorii cercetați pentru hărțuirea elevilor, interziși la catedră până la verdictul instanței Senatul a adoptat luni, in calitate de prim for sesizat, proiectul de lege prin care sunt instituie suspendarea contractului de munca in cazul profesorilor cercetați pentru fapte de violenta sau de harțuire sexuala. Proiectul instituie cazuri de suspendare a contractului de munca: - la initiativa conducatorului unitatii/institutiei de invatamant, daca fata de o persoana angajata s-a pus in miscare actiunea penala pentru savarsirea unor fapte de violenta sau de natura sexuala; - de drept, daca o persoana angajata intr-o unitate/institutie de invatamant este trimisa in judecata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii se intorc la școala de saptamana viitoare. Cei din clasele terminale ar putea veni in efective complete, ceilalți vor respecta scenariul din care face parte localitatea in care este unitatea de invațamant.

- Persoanele care efectueaza operatiuni de plata fara numerar, fara consimtamantul titularului, cum ar fi prin carduri sau prin aplicatii mobile virtuale, risca sa ajunga in spatele gratiilor, iar victimele fraudelor informatice vor beneficia de asistenta si sprijin din partea Parchetului de pe langa…

- La data de 10 martie a.c., polițiștii Secției de Poliție Rurala Șelimbar au reținut patru barbați. Aceștia sunt cercetați penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, respectiv tulburarea ordinii și liniștii publice.

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, decizional, proiectul de lege care modifica o OUG si care prevede ca pe durata starii de urgenta, de alerta sau asediu, precum si pe o perioada de pana la 3 luni de la data incetarii ultimei perioade in care a fost instituita starea de urgenta, de alerta sau…

- Senatul a adoptat luni, ca prim for sesizat, proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 8/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. OUG are in vedere reducerea unor cheltuieli structurale referitoare…