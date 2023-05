Senatul a aprobat proiectul prin care proprietarii de terenuri sunt obligați să îndepărteze ambrozia pe tot parcursul anului Senatul a adoptat, in calitate de prim for sesizat, un proiect de lege initiat de USR prin care se extinde perioada de combatere a ambroziei, iar autoritatile locale vor putea interveni mai eficient impotriva celor care nu elimina aceasta buruiana. Propunerea legislativa ii obliga pe proprietarii de terenuri sa indeparteze ambrozia pe tot parcursul anului, nu doar pana la data de 30 iunie a fiecarui an, cum prevede legislatia actuala. „In scopul distrugerii buruienii ambrozia si al prevenirii raspandirii acesteia, proprietarii sau detinatorii de terenuri, administratorii drumurilor publice,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

