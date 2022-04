Senatul a ANULAT amenzile pentru PLF, formularul digital de intrare în România Senatorii au votat, luni, un proiect de lege care prevede anularea tuturor amenzilor date pentru necompletarea formularului digital PLF, indiferent daca au fost sau nu achitate de romani. Ca sa intre in vigoare, proiectul trebuie votat și in Camera Deputaților, care este forul decizional. Proiectul de lege prevede anularea tuturor amenzilor date pentru PLF: persoanele […] The post Senatul a ANULAT amenzile pentru PLF, formularul digital de intrare in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

