Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, miercuri, o inițiativa legislativa USR prin care apelurile la call-center trebuie preluate de un operator uman in maximum 5 minute de la... The post Inițiativa USR adoptata de Senat: Operatorii de la call-center trebuie sa raspunda la apeluri in maximum 5 minute (P) appeared first…

- Apelurile din call-center trebuie preluate de un operator uman in maximum 5 minute, proiectul USR a fost adoptat in Senat.Prestatorii de servicii au obligatia de a prelua apelurile telefonice ale beneficiarilor, prin intermediul unui operator uman, in cel mult 5 minute de la initierea acestora de catre…

- Operatorii din call-center vor avea la dispoziție 5 minute sa raspunda la apeluri. Senatul a adoptat, miercuri, in calitate de prim for sesizat, o initiativa legislativa a USR. Prin aceasta, apelurile la call-center trebuie preluate de un operator uman in maximum 5 minute de la momentul efectuarii apelului.…

- Senatul a adoptat, miercuri, in calitate de prim for sesizat, o initiativa legislativa a USR prin care apelurile la call-center trebuie preluate de un operator uman in maximum 5 minute de la momentul efectuarii apelului.Senatorul USR Robert Zob considera ca oamenii sunt indreptatiti sa primeasca informatiile…

- Prestatorii de servicii au obligatia de a prelua apelurile telefonice ale beneficiarilor, prin intermediul unui operator uman, in cel mult 5 minute de la initierea acestora de catre beneficiar, potrivit Agerpres. Nerespectarea acestei obligatii se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 de lei,…

- Senatul a adoptat, luni, in plen, propunerea legislativa pentru modificarea Legii 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic si consular al Romaniei. Prin aceasta lege, diplomatii romani sunt obligati sa cunoasca cel putin doua limbi straine, dintre care una sa fie engleza sau franceza.

- Senatul a adoptat tacit, luni, un proiect legislativ initiat de parlamentari de la PNL care prevede ca minorii care au implinit 16 ani pot calatori in strainatate neinsotiti, cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali.