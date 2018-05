Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat tacit proiectul inițiat de deputatul PSD Catalin Radulescu ce prevede ca anumite fapte de corupție se pedepsesc doar daca sunt savarșite in scopul obținerii "pentru sine", nu și pentru altul, cum prevede acum legea, și doar daca bunurile și foloasele sunt exclusiv "materiale".

- Senatul a adoptat tacit, miercuri, o propunere de completare a articolului 257 (referitor la ultraj) din Codul penal, prin care persoanele cu atributii de paza prevazute de Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor sunt protejate in mod similar cu functionarul…

- Senatul a adoptat Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.18/2018, privitoare la introducerea formularului unic. Documentul comaseaza sapte declaratii fiscale pe care contribuabilii trebuiau sa le depuna, anual, la ANAF. Noul formular poate fi depus la ghisee pana la 15 iunie, dar și online, ceea ce…

- Senatul a adoptat in sedinta plenului de miercuri proiectul de lege al Guvernului privind extinderea termenelor de valabilitate a pasapoartelor simple electronice de la 5 la 10 an, scrie realitatea.net. Senatul a adoptat in sedinta plenului de miercuri proiectul de lege al Guvernului privind…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta de luni, un proiect de lege initiat de Guvern prin care se are in vedere modificarea si completarea legislatiei penale si procesual penale pentru punerea acesteia in acord cu prevederile Constitutiei, asa cum au fost acestea interpretate prin 13 decizii ale CCR.

- Senatul a adoptat proiectul care prevede dreptul de ocupare temporara si de trecere pentru utilitati publice asupra terenurilor din fond forestier, inclusiv zone strict protejate, pentru lucrari de reabilitare, modernizare si exploatare pe toata durata existentei sistemelor de utilitate publica.

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa initiata de parlamentari PSD si ALDE privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei - SA.