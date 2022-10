Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a aprobat un OUG prin care șoferii de mopede și motociclete nu mai trebuie sa aiba la ei trusa de prim-ajutor. Inițiatorii proiectului de lege amintesc cazul unui echipaj de politie din Cluj care folosea acest tip de amenda ca pedeapsa pentru motociclistii asupra carora nu se putea retine o…

- Senatorii au adoptat luni, 3 octombrie, propunerea legislativa privind circulatia pe drumurile publice prin care conducatorii de mopede si motociclete nu mai sunt obligati sa aiba asupra lor trusa de prim-ajutor, doua triunghiuri reflectorizante si un stingator de incendiu omologate. Au fost inregistrate…

- Senatul a adoptat, luni, propunerea legislativa de completare a OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice prin care conducatorii de mopede si motociclete nu mai sunt obligati sa aiba asupra lor trusa de prim-ajutor, doua triunghiuri reflectorizante si un stingator de incendiu omologate. Au…

- Alocațiile pentru susținerea familiilor, DUBLATE. Senatul a adoptat tacit o inițiativa legislativa. Condiții de acordare Senatul a adoptat tacit o initiativa legislativa a unor deputati liberali prin care se propune dublarea alocatiilor pentru sustinerea familiilor. Alocatia pentru Sustinerea Familiei…

- Senatul a adoptat saptamana aceasta proiectul de lege care va da Romaniei primul Plan Național de Combatere a Cancerului, a anunțat profesorul și deputatul Patriciu Achimaș Cadariu, cel care a coordonat echipa de experți care a elaborat documentul strategic. Toți cei 115 senatori prezenți au votat „pentru”…

- Senatul a adoptat, ieri, cu 92 de voturi pentru si 22 impotriva, o prevedere legislativa potrivit careia, de la 1 noiembrie, ar urma sa fie majorate indemnizatiile demnitarilor UDMR a sustinut, in calitate de initiator al proiectului, ca scopul urmarit este de a actualiza salariile la nivelul primariilor,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș are in dotare, incepand de sambata, 16 august, doua motociclete BMW achiziționate prin intermediul Fundației pentru SMURD, cu sprijinul Lidl, care vor fi utilizate in misiuni de acordare a primului ajutor din Targu Mureș și din zonele…

- Sensurile giratorii pot ajuta enorm la fluidizarea traficului, dar pot crea și mari probleme, in special șoferilor neatenți sau celor care nu se pricep sa șofeze, dupa regulile de circulație in vigoare. Cum se circula corect in sensul giratoriu. Marea greșeala pe care o fac șoferii. Dilema legislativa…