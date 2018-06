Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul care modifica legea de organizare și funcționare a Curții Constituționale prevede ca judecatorii CCR pot fi urmariți penal insa nu pot fi arestați, percheziționați sau trimiși in judecata decat cu incuviințarea a doua treimi dintre ei.

- Senatul a adoptat, miercuri, 20 iunie, ca for decizional, o initiativa legislativa prin care mandatul primarilor, consilierilor si presedintilor consiliilor judetene nu inceteaza in cazul in care partidul pe listele caruia au fost alesi fuzioneaza cu o alta formatiune politica. Initiativa legislativa…

- Plenul Senatului a adoptat miercuri, in procedura de urgenta, proiectul de lege privind organizarea judiciara, in forma initiala, prin care se infiinteaza o sectie speciala pentru investigarea faptelor comisiei de magistrati, respingand astfel cererea de reexaminarea a presedintelui Klaus Iohannis.…

- Senatorii au adoptat, marti, proiectul pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor…

- Senatul a adoptat tacit, miercuri, o propunere de completare a articolului 257 (referitor la ultraj) din Codul penal, prin care persoanele cu atributii de paza prevazute de Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor sunt protejate in mod similar cu functionarul…

- Senatul a adoptat, in procedura de urgenta, un proiect care modifica Legea privind regimul liberei circulatii a romanilor in strainatate, potrivit acestuia persoanele cu varste peste 25 de ani urmand sa aiba pasapoarte valabile pe o perioada de 10 ani. Initiativa legislativa care apartine Executivului…