Stiri pe aceeasi tema

- In data de 15 mai 2023 s-au desfașurat dezbaterile in Plenul Senatului pe proiectele de legi și propunerile legislative aflate pe odinea de zi. Printre acestea a fost dezbatuta și votata propunerea legislativa a deputatului Partidului Național Liberal Cristian Buican cu privire la inființarea Punctelor…

- USR acuza ca PSD vrea sa controleze in continuarea Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, in contextul in care dorește sa il impuna pe Valeriu Zgonea la sefia ANCOM. „Dupa ce a controlat sectorul comunicatiilor in ultimii ani prin Sorin Grindeanu si, apoi, printr-un…

- ”Voi discuta cu Ministrul Energiei, Virgil Popescu, dar si cu premierul Nicolae Ciuca pentru ca situatia de anul trecut, cand industria si-a redus capacitatea de productie din cauza crizei de energie, sa nu se repete! Nu mai vreau sa stingem incendii”, a scris, joi seara, pe Facebook, ministrul Economiei.…

- ”Romania, alaturi de statele UE, sustine Ucraina. Acesta a fost mesajul pe care l-am transmis omologului ucrainean German Galushchenko in cadrul pranzului de lucru, pe care l-am avut la Bruxelles, alaturi de colegii din Consiliul TTE”, a scris, miercuri, pe Facebook, Virgil Popescu. Ministrul Energiei…

- Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord politic privind propunerea de prelungire a Regulamentului pentru actiuni coordonate de reducere voluntara a consumului de gaze, a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu, subliniind ca, in perioada de aplicare a regulamentului, Romania a realizat…

- ”Am participat astazi la reuniunea Consiliului Energie organizata la Bruxelles, precum si la o serie de intalniri cu omologii din alte state membre. Reuniunea a inclus pe agenda dezbateri importante privind reforma pietei de energie electrica, pregatirea pentru iarna 2023-2024 si adoptarea unor acte…

- ”Cu ocazia vizitei oficiale in Republica Moldova am avut o intalnire de lucru cu omologul meu moldovean Victor Parlicov. Am stabilit sa reactivam grupul de lucru pe domeniul energiei intre cele doua state, pentru a intari colaborarea si parteneriatul pe care il avem pe mai multe paliere”, a scris, joi…

- Dezvoltarea unei strategii nationale pentru lantul valoric al hidrogenului ecologic, pornind de la centrele de productie si construind infrastructura de alimentare in jurul acestora, in scopul accesului facil al publicului la alimentarea cu hidrogen, reprezinta una dintre propunerile pentru ca Romania…