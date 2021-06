Senatul a respins marti, in calitate de prim for sesizat, obiectilor formulate de presedintele Klaus Iohannis, in cererea de reexaminare transmisa Parlamentului, la proiectul privind desfasurarea orelor de educatie sexuala in scoli. Astfel, prin respingerea solicitarii sefului statului, proiectul ramane in forma actuala care prevede educatia sanitara in scoli si acordul scris al parintilor pentru participarea la aceste ore.