- Senatul a adoptat, luni, ca for decizional, proiectul care modifica Legea de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, care prevede ca judecatorii constitutionali pot fi urmariti penal, insa nu pot fi arestati, perchezitionati sau trimisi in judecata decat cu incuviintarea plenului CCR.

- Senatul a adoptat miercuri proiectul de lege care permite primarilor și consilierilor sa-și pastreze mandatele chiar daca partidele pe lista carora au fost aleși fuzioneaza și sa devina independenți. Proiectul a trecut cu 77 de voturi " pentru" si 34 de voturi "impotriva". Proiectul a fost inițiat de…

- "Avocatul Poporului, precum si persoanele care au exercitat functia de Avocat al Poporului, indeplinind conditiile de numire prevazute pentru judecatori la Curtea Constitutionala la data pensionarii sau recalcularii pensiei anterior acordate, beneficiaza de pensie calculata si stabilita in aceleasi…

- "Legea adoptata nu a mai fost trimisa la promulgare, nu a intrat in vigoare, nu produce efectul. Proiectul se duce la Parlament si trebuie sa-l puna in acord cu decizia CCR. In opinia mea, decizia de acum nu se refera la mandatele de acum. Din momentul in care legea va fi modificata, promulgata,…

- Senatul a adoptat in plenul de marti, in calitate de for decizional, initiativa legislativa care modifica Legea de organizare si functionare a DIICOT, senatorul PMP si liderul partidului, Traian Basescu, a cerut PSD-ALDE sa nu voteze asupra acestei legi decat dupa promulgarea Legilor Justitiei.

- Senatul a adoptat tacit, miercuri, o propunere de completare a articolului 257 (referitor la ultraj) din Codul penal, prin care persoanele cu atributii de paza prevazute de Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor sunt protejate in mod similar cu functionarul…

- Senatul a adoptat, in procedura de urgenta, un proiect care modifica Legea privind regimul liberei circulatii a romanilor in strainatate, potrivit acestuia persoanele cu varste peste 25 de ani urmand sa aiba pasapoarte valabile pe o perioada de 10 ani. Initiativa legislativa care apartine Executivului…