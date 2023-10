Senatul a adoptat proiectul care extinde ordinul de protecţie Ordinul de protecție a fost extins la toate formele de violenta fizica, dar si psihica – hartuire online, apeluri telefonice multiple, urmarire si nu e nevoie ca agresorul sa fie membru de familie. Senatul a adoptat, luni, in calitate de prim for sesizat, proiectul de lege initiat de catre Guvern privind extinderea ordinului de protectie. Propunerea de lege urmeaza sa fie votata decizional de catre Camere Deputatilor. Astfel, initiativa legislativa extinde ordinul de protectie la toate formele de violenta fizica, dar si psihica cum ar hartuirea online, apelurile telefonice multiple, urmarirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

