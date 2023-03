Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii au votat, miercuri introducerea unui amendament la Codul penal, care prevede un prag valoric de 250.000 lei pentru abuzul in serviciu. Reprezentanții USR au criticat votul, susținand ca actualul ministru al Justitiei, Catalin Predoiu ”este mai toxic decat Iordache” iar ”Iohannis si Predoiu…

- Senatul a adoptat un proiect de lege pentru modificarea Codului Penal, parte din jaloanele din PNRR, una dintre prevederi fiind impunerea unui prag de 250.000 de lei pentru abuzul in serviciu. CCR recomandase stabilirea unui prag, nu și valoarea acestuia.

- Senatul a prelungit, in plenul de luni, de la 45 la 60 de zile, termenul pentru adoptarea initiativei legislative a Executivului referitor la reducerea cheltuielilor cu pensiile de serviciu. Propunerea legislativa a Guvernului are in vedere reducerea cheltuielilor cu pensiile si indemnizatiile de serviciu,…

- Senatul a adoptat luni, in plen, in unanimitate, propunerea legislativa pentru completarea Codului penal astfel incat soferii drogati, in stare de ebrietate sau fara permis care au generat un accident rutier mortal sa fie pedepsiti cu inchisoarea cu executare.

- Avocatul Dan Chitic acuza modificarile facute de ministrul Justitiei Catalin Predoiu la Codul penal si Codul de procedura penala: “Securitatea revine in forta in justitie… Apararea va putea fi asigurata in dosarele in care sunt informatii clasificate dar de catre avocati agreati de sistem… Introduce…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale (CCR), vineri, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii de aprobare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului privind administrarea porturilor si a cailor navigabile. Anterior, legea a fost reexaminata de Parlament la solicitarea sefului…